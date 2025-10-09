ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Аморим остава в "Юнайтед"

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21462167 www.24chasa.bg

Не тръгвайте днес на планина, условията са лоши - вятър, мъгла, сняг

2020
Днес в планините ще има мъгла, на места вече има снежна покривка. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), цитирани от БТА.

В зоната над 1800 метра има малка снежна покривка. Времето е ветровито, а на много места – мъгливо.

Няма регистрирани инциденти в планините през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.

Днес в планините ще има мъгла, на места вече има снежна покривка. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание