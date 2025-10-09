Не тръгвайте днес на планина, условията са лоши - вятър, мъгла, сняг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК), цитирани от БТА.

В зоната над 1800 метра има малка снежна покривка. Времето е ветровито, а на много места – мъгливо.

Няма регистрирани инциденти в планините през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде по-често значителна, на места с валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 2°.