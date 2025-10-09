Ремонт спря движението в активната лента при км 9 на АМ "Тракия" към Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението в активната лента при км 9 на АМ "Тракия" в посока Пловдив поради ремонт на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ.

Трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от "Пътна полиция".