ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Спаси София": Топлофикация се готви да вземе огро...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21463141 www.24chasa.bg

Ремонт спря движението в активната лента при км 9 на АМ "Тракия" към Пловдив

984
АМ „Тракия" снимка; АПИ

Временно е ограничено движението в активната лента при км 9 на АМ "Тракия" в посока Пловдив поради ремонт на асфалтовата настилка, съобщиха от АПИ. 

Трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от "Пътна полиция".  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

АМ „Тракия" снимка; АПИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание