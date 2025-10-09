ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Спаси София": Топлофикация се готви да вземе огро...

Времето София 13° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21463204 www.24chasa.bg

Движението при км 61 по пътя Банско - Гоце Делчев е двупосочно в една лента

640
СНИМКА: Pixabay

Временно движението при км 61 по път II-19 Банско - Гоце Делчев се осъществява двупосочно в една лента поради авария на ВиК, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от сигналисти. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание