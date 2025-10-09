Движението при км 61 по пътя Банско - Гоце Делчев е двупосочно в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението при км 61 по път II-19 Банско - Гоце Делчев се осъществява двупосочно в една лента поради авария на ВиК, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от сигналисти.