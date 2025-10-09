ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа спря движението при км 170 от пътя Мездра – Лютидол

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Временно движението при км 170 по път I-1 Мездра – Лютидол се осъществява двупосочно една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

