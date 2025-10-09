Временно променят движението в два участъка на магистрала "Тракия" заради ремонт

На 10 октомври, от 8 ч. до 18 ч. движението в платното за София в два участъка с дължина около 200 и 50 метра - съответно при 294-и и 284-и км, на АМ „Тракия" ще се осъществява само в изпреварващата лента поради ремонти на настилката. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". При изпълнение на дейностите по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната ленти.

От 25 септември се извършва текущ ремонт и на близо 200-метров участък на пътен възел „Зимница" при връзката на първокласния път I-7 Ямбол - ГКПП „Лесово" и АМ „Тракия". Отсечката, която е на територията на област Ямбол, е част от директното трасе на път I-7 при 246-км, където е и пътният възел, пресичащ автомагистралата. При изпълнението на ремонтните работи движението в платното в посока магистралата е напълно ограничено. Трафикът преминава в платното за Ямбол при скорост до 60 км/ч. Няма ограничения при преминаването по директното трасе на АМ „Тракия". Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 15 октомври т. г.