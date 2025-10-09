Временно затварят пътят Николово – Червена вода

10 октомври ще е неучебен ден в с. Николово

С кметска заповед днес бе разпоредено временно затваряне на пътя Николово – Червена вода за движение на моторни превозни средства. Мярката се предприема превантивно поради установена опасност от евентуално скъсване на преградата на дигата на езерото в Лесопарк „Липник" и ще остане в сила до второ нареждане. Във връзка с това Община Русе активира системата BG-Alert за уведомяване и евакуация на жителите, които обитават жилищни сгради на 150 м. от двете страни по поречието на река Сараджийка, съобщават от пресцентъра на общината.

Превозвачът по линията Русе-Николово-Долно Абланово-Просена спира обслужването на разписанието и ще осигури превозните средства при необходимост за евакуация на жители на с. Николово. "Общински транспорт Русе" също ще осигури превозни средства.

Утре учебният процес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий" и в ДГ „Приказен свят" в село Николово ще бъде преустановен, като денят ще бъде обявен за неучебен и неприсъствен. При необходимост ще се предприемат същите мерки и за ОУ „Отец Паисий" в град Мартен, както и за ДГ „Райна Княгиня" в Мартен и Сандрово.

Зала „Арена Русе" е подготвена да посреща евакуирани жители. На терен са екипи на Община Русе, Агенция „Социално подпомагане" и Българския червен кръст, които съдействат на място. За нуждаещите се е осигурена храна и вода от БЧК, а в готовност за транспортиране и настаняване на хора са осигурени осем автобуса.