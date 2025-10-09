ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Променят движението по АМ "Струма" заради отводняване от 11 до 17 октомври

Задръстване на "Струма". Снимка Архив

От 11 до 17 октомври за подобряване на отводняването временно ще се променя организация на движение по АМ „Струма" в областите София и Перник

От събота - 11 октомври, до 17 октомври за подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение по АМ „Струма" в областите Перник и Софийска. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. поетапно в участъка от км 0 до 38-и км при п. в. Долна Диканя и в двете платна за движение. При изпълнение на работите временно ще се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента на магистралата в двете платна, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

