Товарен автомобил и лека кола се блъснаха на магистрала "Тракия"

Товарен автомобил и лека кола се блъснаха в участък в ремонт при 274-и километър на автомагистрала "Тракия" в Ямболска област. Причината за инцидента е навлизане на лекия автомобил с несъобразена скорост в участъка с въведена пътна организация поради извършване на ремонтни дейности, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е от 8 октомври, а ударът е между лек автомобил "БМВ" и камион "Волво", посочват от полицията. Пострадал е 55-годишният шофьор на колата, който е с комоцио. Нанесени са материални щети и по двете превозни средства. Водачите са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни. По случая работят служители на сектор "Пътна полиция".

Движението в два участъка (при 307-и и 308-и км) на магистрала "Тракия" в област Ямбол от днес се извършва само в изпреварващата лента между 07:00 и 18:00 ч. поради ремонт на настилката в платното за Бургас. Продължават и започналите по-рано ремонтни дейности при пътния възел „Зимница“ на магистралата, също в Ямболско, пише БТА.

От утре (10 октомври) започват ремонти на настилката и в участъци от магистрала "Тракия" край Ямбол в платното за София (при 294-и 284-и км). От 08:00 до 18:00 часа движението в тези участъци ще се осъществява само в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, апелират от пътната агенция.