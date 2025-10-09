Ремонтират трамваен релсов път по линия №20 в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 00:00 ч. на 11.10.2025 г. /събота/ до 18:00 ч. на 12.10.2025 г. /неделя/ ще се извърши ремонт на релсовия път по маршрутите на трамвайна линия №20 от бул. „Цветан Лазаров" до депо „Искър" и трамвайна линия №23 между бул. „Искърско шосе" и ул. „Обиколна".

За времето на ремонтите се въвежда следната временна организация на движение:

На 11.10.2025 г. трамвайна линия № 20 ще се движи както следва:

- от 04:30 до 11:30 часа по маршрут от трамвайно ухо „Гео Милев" до

Младежки театър;

- от 11:30 до 24:00 часа по маршрут от трамвайно ухо „Гео Милев" до

метростанция „Опълченска".

- От 04:30 до 18:00 часа на 12.10.2025 г. трамвайна линия № 20 ще се движи по маршрут от трамвайно ухо „Гео Милев" до площад „Паметник Левски".

За линията се разкриват временни спирки:

- на бул. „Янко Сакъзов" в посока площад „Паметник Левски" – след ул. „Панайот Волов" – на 5 метра преди пешеходната пътека на площада;

- на бул. „Янко Сакъзов" в посока гара Подуяне – на 30 метра от пешеходната пътека на площада.

След 18:00 часа движението се възстановява по постоянния маршрут.

От 04:30 до 24:00 часа на 11.10.2025 г. (събота) и от 04:30 до 18:30 часа на 12.10.2025 г. (неделя) се разкрива временна електробусна линия № Е20Т с маршрут: от спирка с код 0605 „Ж.к. Дружба 1" на тролейбусна линия № 11 в тролейбусно ухо на ул. „Амстердам" (крайна и начална) наляво по ул. „Амстердам", наляво по ул. „Димитър Пешев", наляво по ул. „Искърско шосе", бул. „Асен Йорданов", бул. „Шипченски проход" и наляво по ул. „Иван Димитров – Куклата" до автостанция „Гео Милев" двупосочно.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута. За линията се разкрива временна спирка с код 6116 „Разклона за летището" на бул. „Асен Йорданов" на 50 метра след бул. Христофор Колумб" в посока автостанция „Гео Милев".