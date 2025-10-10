"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Предлагам рецепта за вкусна разядка, популярна в балканските страни”, ни пише Жана Стоянова.

ПРОДУКТИ

5 опечени и обелени патладжана, 2 кг опечени и почистени зелени чушки, 1 глава чесън, китка магданоз, олио, оцет, сол, захар на вкус

За лека пикантна нотка може да добавим няколко опечени люти чушлета

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Накълцваме на дребно всички подготвени зеленчуци и ги смесваме в подходяща тенджера.

Добавяме по 1-2 с.л. сол, 2-3 с.л. оцет, 1с.л. захар и 4-5 с.л. олио. Разбъркваме и опитваме на вкус. Ако е необходимо, си добавяме от някоя подправка на вкус.

Загряваме и варим 5-6 минути, като непрекъснато разбъркваме. Може да го налеем горещо в бурканчета и да го използваме за скорошна консумация, а може и да стерилизираме за зимата.