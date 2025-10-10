На 10 октомври рожден ден имат

Григорий, Великотърновски митрополит
Николай Илиев, режисьор, актьор, продуцент и сценарист
Маргрет Николова, певица
Тома Биков, зам.-председател на Комисията по култура и медии в НС
Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален педагог
Александър Сабанов, кмет на Силистра
Юрий Щерк, дипломат, бивш зам.-министър на външните работи
Константин Караджов, журналист и продуцент
Цачо Андрейковски, легендарен боксьор
Анастас Анастасов, бивш конституционен съдия
Антон Генов, бивш футболен съдия
Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието
Иван Динев-Устата, рап певец
Кирил Манолов, оперен певец
Петьо Петков-Шайбата, актьор