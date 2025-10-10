ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 10 октомври рожден ден имат

1192

Григорий, Великотърновски митрополит

Николай Илиев, режисьор, актьор, продуцент и сценарист

Маргрет Николова, певица

Тома Биков, зам.-председател на Комисията по култура и медии в НС

Проф. Пламен Марков, режисьор и театрален педагог

Александър Сабанов, кмет на Силистра

Юрий Щерк, дипломат, бивш зам.-министър на външните работи

Константин Караджов, журналист и продуцент

Цачо Андрейковски, легендарен боксьор

Анастас Анастасов, бивш конституционен съдия

Антон Генов, бивш футболен съдия

Доц. д-р Валери Цветанов, бивш министър на земеделието

Иван Динев-Устата, рап певец

Кирил Манолов, оперен певец

Петьо Петков-Шайбата, актьор

