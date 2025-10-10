Есенно, но приятно, през почивните дни – до 22 градуса

Във вторник към страната идват хладни и влажни въздушни маси, но от четвъртък предстои по-дълъг период със слънце и по-високи температури

Минималните температури в петък ще бъдат от 6 до 11 градуса, по Черноморието до 12 градуса. В петък сутринта намалената видимост ще е често явление, а през деня ще премине бързо облачна вълна от запад и в централните, северните и южните райони ще превали. Слабо ще се затопли. В планините над 1500 м ще превали мокър сняг. През нощта срещу събота облачността от запад на изток ще се увеличава и уплътнява. Максималната температура ще е от 17 до 22°, по Черноморието до 21, за района на София 17. Това прогнозира шефът на синоптичния център TV-MET Петър Янков.

В събота минималните температури ще бъдат от 9 до 15 градуса, по Черноморието до 14. Облачността ще е значителна, преди обед със слаби валежи над централните и източните райони. Следобед валежите ще спрат. Максималните температури ще са от 16 до 21°, по Черноморието до 17, за София 16.

Над планините преди обед ще е облачно със слаби превалявания в Стара планина. Максималните температури над 2500 м ще са от 0 до 2 градуса, а на 1500 м - от 4 до 6.

В неделя минималните температури ще бъдат от 7 до 13 градуса, по Черноморието до 14 градуса. Облачността ще е разкъсана до слънчево на запад, по Черноморието ще се задържи значителна. Максималните температури ще са от 17 до 22 градуса, по Черноморието до 21 градуса, за София 17-18 градуса. Максимални температури над 2500 м ще са 3-5 градуса, а на 1500 м - 7-9.

В понеделник облачността ще е разкъсана, следобед от север на юг ще се заоблачи. В северните райони се очакват слаби валежи. Във вторник хладни и влажни въздушни маси от север ще донесат валежи в северната половина от страната. Следобед по-съществен дъжд се очаква по Черноморието. В сряда валежите спират. От четвъртък започва продължителен период с предимно слънчево време. Дневни температури от 18 до 23°.