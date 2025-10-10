Ремонти по АМ „Тракия” край Ямбол днес - движението само в изпреварващата лента

Пътуващите в посока София по автомагистрала „Тракия” в района на Ямбол днес ще се движат само в изпреварващата лента в два пътни участъка. Мерките са заради ремонти по настилката при 294-ти и 284-ти км, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Временната промяна в организацията на движението ще важи от 8 до 18 часа. При извършване на дейностите по двете отсечки с дължина от по 200 и 50 метра, поетапно ще бъде ограничено преминаването в активната и аварийната ленти.

През изминалите дни изкърпвания по настилката на АМ „Тракия” бяха извършени и в участъци на платното за Бургас, припомня БТА.

Отново на територията на област Ямбол продължава ремонтът на пътен възел „Зимница”, припомнят от АПИ. Дейностите там започнаха на 25 септември, но заради дъждовното време работата беше временно спряна. Първоначално определеният краен срок за текущия ремонт (12 октомври) е удължен до 15 октомври, показва информация на сайта на пътната агенция.

Дейностите там обхващат близо 200-метров участък, силно компрометиран през летните месеци от преминаващи тежкотоварни автомобили. Движението в платното в посока магистралата е напълно ограничено. Трафикът преминава в платното за Ямбол при скорост до 60 км/час. Няма ограничения при преминаването по директното трасе на АМ „Тракия“, допълват от АПИ.