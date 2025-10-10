ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Георги Рачев: Затоплянето започна, но вятърът създава по-различно усещане

Георги Рачев КАДЪР: bTV

Затоплянето на времето реално започна, но вятърът създава друго усещане. Можем да пуснем парното.

Това заяви климатологът проф. Георги Рачев в сутрешния блок на bTV.

От понеделник се очаква студен фронт, времето ще е сухо, облачно със сравнително високи температури - на места и над 20 градуса. Вървим към есен.

В София вятърът ще е причина за недобро чувство от времето. В Пловдив още е рано за киселото зеле, температурите ще са към 18-19 градуса.

Трудно е да уцелиш конкретната прогноза за конкретния ден. Но след 20-и циганското лято ще се усеща добре, допълни проф. Рачев. Според него положителното от валежите (пет пъти над месечната норма) е, че язовирите се понапълниха.

Много трудно в България ще се карат ски преди 8 декември, предупреди Рачев.

Георги Рачев КАДЪР: bTV

