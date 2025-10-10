Вижте къде в София няма да има вода на 13 октомври

На 13 октомври (понеделник) 2025 г. във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 13, ж.к. „Сердика" се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в:
ж.к. „Сердика", бл. 13 / висока зона /.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 13.
На 13 октомври (понеделник) 2025 г. във връзка с диагностика на уличен водопровод по ул. „Витиня", кв. „Васил Левски" се налага спиране на водоподаването от 09:30 до 15:30 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:
ул. „Бесарабия" № 79 и от № 104 до № 114, бул. „Владимир Вазов" № 31 и тролейбусно депо „Левски".
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Бесарабия" № 110.