За 9 области е обявен жълт код за силен вятър в събота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За 9 области е обявено предупреждения от първа степен – жълт код, за силен вятър за 11 октомври. В сила е за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Тръново, Русе, Сливен, Пазарджик и Благоевград.

През следващото денонощие през страната ще премине атмосферно смущение. Това показва прогнозата на НИМХ.

Още през нощта облачността от север ще се увеличи и след полунощ на места, главно в Северна България и планините ще превали дъжд.

Утре северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен, пише bTV.

Преобладаващите минимални температури в събота ще бъдат между 8° и 13°, а максималните – между 14° и 19°.

Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи.

Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време.

През следващите дни вятърът ще отслабне, ще е до умерен от северозапад. В неделя след обяд ще преобладава слънчево време.

В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност. Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните – между 15° и 20°.

Във вторник и сряда, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток, с него ще прониква студен въздух.