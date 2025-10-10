От 10 ч. на 14 октомври спират движението в тръбата за Кулата на тунел „Големо Бучино“ на АМ „Струма“

От 10 ч. на 14 октомври /вторник/, до 16 ч. на 15 октомври /сряда/ за ремонт на станция на мобилен оператор ще се ограничи движението в тръбата за Кулата на тунел „Големо Бучино" на АМ „Струма". Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София, с ограничение на скоростта до 50 км/ч, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.