Днес е Филипов празник, на този ден не трябва да се мързелува

Св. апостол и дякон Филип. Преп. Теофан Начертаний, еп. Никейски

Филип бил родом от Кесария Палестинска. Когато го избрали за дякон, той се отдал в служба на своето паство. Но ненавистни езичници го прогонили и той отишъл в Самария. Така започнала апостолската мисия на св. Филип. Народът с радост слушал разказите му за Богочовека Исус, дивял се на чудесата на светия отец, който прогонвал нечистите духове и лекувал неизлечимо болните. Апостолското си дело Филип продължил и в Газа, където обиколил много градове и обърнал в Христовата вяра много хора. Животът на дякон Филип завършил в Тралия, Мала Азия, където бил избран за епископ.

В народния календар 11 октомври е Филипов празник. Денят се наричал така в стари времена, защото тогава са се извършвали много дейности у дома, преди времето да се развали.

Какво не трябва да се прави на 11 октомври

Днес, както и във всеки друг ден, Църквата не одобрява кавгите, сквернословието, клюките, клеветите и осъждането, както и завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. Не трябва да отказвате на тези, които искат помощ.

Според народните поверия на този ден не трябва да се мързелува – безделието се определя като голям грях, тъй като Свети Филип бил много работлив. Не трябва да оставяте бъркотия в къщата – ще загубите пари. Не трябва да използвате остри предмети – можете да се нараните. Не трябва да отлагате планираните дейности през този ден – по-късно те ще бъдат трудни за изпълнение или няма да бъдат възможни

Празнува Филип (или на 14 ноември)