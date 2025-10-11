ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Днес е Филипов празник, на този ден не трябва да с...

Ветровито и дъждовно на места ще е на 11 октомври

Дневните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 14° и 19° СНИМКА: Pixabay

Днес северозападния вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен. Преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи. Към обяд облачността от север ще започне бързо да се разкъсва и намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време. Дневните температури слабо ще се понижат и ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

Над Черноморието денят ще започне с облачно и с валежи време, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°, съобщи НИМХ цитиран от БТА. 

