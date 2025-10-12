ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ветровито и облачно остава времето на 12 октомври, може да има превалявания

И днес времето остава облачно СНИМКА: Pixabay

Днес ще остане ветровито, като в Дунавската равнина, североизточните райони и района на Сливен ще духа и временно силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Почти без валеж. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, за София – около 6°, максималните – между 15° и 20°, за София – около 15°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. Ще духа умерен, а по северното крайбрежие и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 18°-20°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 2°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

