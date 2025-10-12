Православен календар за 12 октомври

4 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Отци от VII Вселенски събор. Св. мчци Пров, Тарах и Андроник. Преп. Козма еп. Маюмски. Св. Мартин Милостиви

Сред мъчениците за Христовата вяра били тракиецът Пров, римският войн Тарах и гражданинът от Ефес Андроник. Тримата ревностни християни били подложени на нечовешки изпитания, но нищо не прекършило вярата им в Бога. Озлобен от своето безсилие, съдията заповядат да убият тримата светци с копия. В този миг ураган връхлетял града. Войниците и езичниците панически се разбягали. На площада останали само добродетелните християни. Те взели телата на мъчениците и ги погребали в каменна пещера с молитви и песнопения.