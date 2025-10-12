ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сърбия временно спря да пуска камиони с товар на ГКПП Стрезимировци на изход от България

2188
ГКПП "Стрезимировци" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

По пътя към Сърбия, на съпределния пункт на ГКПП Стрезимировци, сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България. На изход от Сърбия се пропускат всички моторни превозни средства (МПС), съобщиха от "Гранична полиция" на сайта си. Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Трафикът на границите с Турция, Република Северна Македония, Румъния и Гърция е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

При Дунав мост при Русе се извършва основен ремонт на българския участък, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

По пътя Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности от гръцка страна. Властите там са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

ГКПП "Стрезимировци" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

