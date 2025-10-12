ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Албания остави Сърбия без треньор

Условията за туризъм в планините са лоши

Планина СНИМКА: Пиксабей

Условията за туризъм в планините са лоши, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК. Времето е ветровито и мъгливо по високите части. Температурите са между 0 и 5°. В алпийския пояс все още има дебела снежна покривка.

Вчера от ПСС са оказали помощ на двама чужденци, загубили се в района на Рилските езера при лошо време. Те бързо са били открити и заведени в хижа "Рилски езера".

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) над планините ще има значителна облачност, а високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. Само на отделни места по най-високите части е възможно да превали слаб сняг. Вятърът ще се задържи силен и бурен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра – около 2°, пише БТА.

