Катастрофа на АМ "Тракия" край Белозем, колоната е голяма (Видео)

На място са полиция и пътна помощ, движението е спряло

Голяма опашка от автомобили се е образувала на АМ "Тракия" в посока Бургас, малко след отбивката за пловдивското село Белозем. Причината е пътен инцидент, станал преди по-малко от час.

Блъснал се е черен лек автомобил. На място са пристигнали полицаи, както и пътна помощ, която да изтегли колата. На видео от мястото на инцидента се вижда, че след пристигането на служителите, движението е спряло напълно.