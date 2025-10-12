ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Асен Василев: Данъците не трябва да се пипат, труд...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21484479 www.24chasa.bg

Катастрофа на АМ "Тракия" край Белозем, колоната е голяма (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

2080
Колата блокира движението. Кадър: ФБ

На място са полиция и пътна помощ, движението е спряло

Голяма опашка от автомобили се е образувала на АМ "Тракия" в посока Бургас, малко след отбивката за пловдивското село Белозем. Причината е пътен инцидент, станал преди по-малко от час. 

Блъснал се е черен лек автомобил. На място са пристигнали полицаи, както и пътна помощ, която да изтегли колата. На видео от мястото на инцидента се вижда, че след пристигането на служителите, движението е спряло напълно.

Няма информация за пострадали при катастрофата. Материалните щети по автомобила са големи. 

Видео: Фейсбук/АМ "Тракия" & АМ "Марица" - пътна обстановка

Колата блокира движението. Кадър: ФБ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници