Проучване: Някои протеинови шейкове съдържат висок...

Православен календар за 13 октомври

Св. мчци Карп и Папила. Мчк Флорентий. Мчк Вениамин дякон

Християните Карп и Папила били пример за съгражданите си. Затова те избрали Карп за епископ на град Тиатир, а Папила - за негов дякон. По време на тържество в чест на езическите богове епископът и дяконът отказали да участват в жертвоприношението. По заповед на Валерий духовниците били оковани във вериги и развеждани от град на град за присмех на езичниците. Те обаче намирали утеха в молитвите. Накрая били обезглавени пред християните в родния им град.

 

