Бутерхапки с шунка и кашкавал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Пепа Стоева предлага рецепта за бутерхапки с шунка, които са лесни за приготвяне, чудесни за закуска или за коктейл. “Плънката може да бъде разнообразна”, пише тя.

ПРОДУКТИ

1 пакет (375 г) бутертесто, 100 г крема сирене, 100 г шунка (или подобен колбас), 100 г кашкавал или твърда моцарела, щипка-две мащерка или риган, 1 жълтък с 1 с.л. прясно мляко, сусам за поръсване (или други семена)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Разстиламе листа бутертесто на работния плот и го разделяме на две еднакви части. Прехвърляме едната част на хартия за печене и намазваме с крема сиренето. Поръсваме с подправката.

Настъргваме последователно шунката и кашкавала (може да се наредят и слайсовете, но така плънката е по-фина).

Поставяме другата половина от листа бутертесто върху подготвения лист с плънка и притискаме съвсем леко с дланта - да прилепне добре.

Намазваме с разбития жълтък с прясно мляко и поръсваме със семената. Нарязваме на дребни квадрати - по около 3 сантиметра. Печем бутерхапките в предварително загрята фурна на 200 градуса до зачервяване.