Бутерхапки с шунка и кашкавал

КОЙ ГОТВИ
Пепа Стоева предлага рецепта за бутерхапки с шунка, които са лесни за приготвяне, чудесни за закуска или за коктейл. “Плънката може да бъде разнообразна”, пише тя.
ПРОДУКТИ
1 пакет (375 г) бутертесто, 100 г крема сирене, 100 г шунка (или подобен колбас), 100 г кашкавал или твърда моцарела, щипка-две мащерка или риган, 1 жълтък с 1 с.л. прясно мляко, сусам за поръсване (или други семена)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Разстиламе листа бутертесто на работния плот и го разделяме на две еднакви части. Прехвърляме едната част на хартия за печене и намазваме с крема сиренето. Поръсваме с подправката.
Настъргваме последователно шунката и кашкавала (може да се наредят и слайсовете, но така плънката е по-фина).
Поставяме другата половина от листа бутертесто върху подготвения лист с плънка и притискаме съвсем леко с дланта - да прилепне добре.
Намазваме с разбития жълтък с прясно мляко и поръсваме със семената. Нарязваме на дребни квадрати - по около 3 сантиметра. Печем бутерхапките в предварително загрята фурна на 200 градуса до зачервяване.