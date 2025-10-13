ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 13 октомври рожден ден имат

3784

Васил Бинев, актьор

Маринела Петрова, съветник в БНБ

Александра Василева, актриса

Мариана Печеян, бизнес дама

Станислав Найденов-Спенс, рапър

Тоня Горанова, художничка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

