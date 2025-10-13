ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Промяна в движението по "Хемус" от днес до 17 октомври за полагане на маркировка

2640
"Хемус" на входа на София снимка: 24 часа

От днес до 17 октомври, от 8 до 17 ч. поетапно ще се променя организацията на движението в участъка от 14-ти до 71-ви км на магистрала „Хемус“ в посока Варна за полагане на маркировка. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), информира БТА.

По време на дейностите временно ще се ограничава движението в активната лента на магистралата и трафикът ще преминава в свободните ленти.

В същия период ще се работи и на две отсечки от второкласния път II-81 София – Монтана, от км 0 до 5-и км и между 8-и и 51-ви км. Маркировка ще се полага и на път II-82 София - Самоков по трасето между 62-ри и 80-и км.

АПИ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, както и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Миналата седмица беше пуснат  нов участък от автомагистрала "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци".

