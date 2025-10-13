ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Момче се представи за потомък на Павел Вежинов в е...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21487754 www.24chasa.bg

Нормален трафик по ГКПП, Стрезимировци временно не пропускат тирове

696
ГКПП "Стрезимировци" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) със съседните държави, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6 ч. тази сутрин, информира БТА.

Както и на всички гранични пунктове с Турция и с Република Северна Македония.

На съпределния пункт на ГКПП Стрезимировци сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България. На изход от Сърбия се пропускат всички МПС. Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове. 

Трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Румъния. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

ГКПП "Стрезимировци" СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници