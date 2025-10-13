Вижте къде в София няма да има вода на 14 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с отстраняване на четири аварии по „Рилски водопровод" се налага спиране на водоподаването в следните райони:

· с. Плана – от 13:30 ч. на 14.10.2025г. до 01:30 ч. на 15.10.2025г.

· с. Железница - от 14:00 ч. на 14.10.20212г. до 01:30 ч. на 15.10.2025г.

· с. Бистрица - от 13:30 ч. на 14.10.2025г. до 01:30 ч. на 15.10.2025г.

· с. Кокаляне /висока зона/ - от 14:30 ч. на 14.10.2025г. до 02:30 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Косанин дол - от 14:30 ч. на 14.10.2025г.г до 02:30 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Ловджийска чешма – от 14:30 ч. на 14.10.2025г. до 02:30 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Бункера – горна част – от 14:30 ч. на 14.10.2025г. до 02:30ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Градище – от 14:30 ч. на 14.10.2025г. до 02:30 ч. на 15.10.2025г.

· кв. „Симеоново", в.з. Симеоново – Драгалевци, кв. „Драгалевци" - от 14:00ч. на 14.10.2025г.. до 04:00 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Малинова долина – от 14.00 ч. на 14.10.2025г. до 02.00 ч. на 15.10.2025г.

· кв. „Киноцентъра" - от 15.00 ч. на 14.10.2025г. до 03.00 ч. на 15.10.2025г.

· кв. „Бояна" – района между ул. „Розариум", ул. „Кумата", ул. „Сев. Калоян" и ул. „Боянска легенда" - от 16:30 ч. на 14.10.2025г. до 04.30 ч. на 15.10.2025г.

· кв. „Бояна" – района заключен между ул. „Белите брези", ул. „Байкал", ул. „Десислава" и ул. „Сговорна дружина" - от 16:30 ч. на 14.10.2025г. до 04.30 ч. на 15.10.2025г.

· в.з Беловодски път- от 17.00 ч. на 14.10.2025г. до 05.00 ч. на 15.10.2025г.

· в.з. Килиите - от 17.30 ч. на 14.10.2025г. до 05.30 ч. на 15.10.2025г.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси:

с. Бистрица - на площада от 01:30 ч. на 15.10.2025г.

кв. „Симеоново" – на площада от 02:00 ч. на 15.10.2025г.

кв. „Драгалевци" - на площада от 02:00 ч. на 15.10.2025г.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.