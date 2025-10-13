ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И Феран Торес пропуска световната квалификация с Б...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21488364 www.24chasa.bg

Заледени пътеки в планините, не е добре за туризъм

1548
Времето в планините не е подходящо за туризъм. Снимка: Пиксабей

Не са добри условията за туризъм по планините, най-често използваните пътеки са заледени и така се създават условия за травми, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високата част на планината е мъгливо, има сняг, духат умерени ветрове. В неделя екипът на ПСС в Банско е помогнал на жена, счупила ръка поради заледяването.

Около 24:00 ч. снощи със спасителите от София се е свързал турист, който се е загубил на Витоша. До около 4:00 часа са му били давани указания как да слезе от планината, но след като батерията на телефона му се е разредила, с него все още няма връзка.  

Времето в планините не е подходящо за туризъм. Снимка: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници