ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цветанка Андреева за вота в Пазарджик: Първото мяс...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21491439 www.24chasa.bg

Петковден е, вижте кои са имениците

5304

Преп. Параскева Петка Търновска (Петковден). Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий

Св. Петка е една от най-обичаните и тачени светици, закрилница на българския народ.

Още 10-годишна тя решила да се посвети на Бога и раздавала имуществото си на бедните. Тихо изгаснала в родния си град
Епиват.

След битката при Клокотница цар Иван Асен II поискал мощите на светицата да бъдат пренесени в Търново. Днес те се
намират в митрополитската църква в Яш ( Румъния).

Празнуват: Петко, Петкана, Параскева, Пенчо, Пенка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници