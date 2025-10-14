Петковден е, вижте кои са имениците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преп. Параскева Петка Търновска (Петковден). Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий

Св. Петка е една от най-обичаните и тачени светици, закрилница на българския народ.

Още 10-годишна тя решила да се посвети на Бога и раздавала имуществото си на бедните. Тихо изгаснала в родния си град

Епиват.

След битката при Клокотница цар Иван Асен II поискал мощите на светицата да бъдат пренесени в Търново. Днес те се

намират в митрополитската църква в Яш ( Румъния).

Празнуват: Петко, Петкана, Параскева, Пенчо, Пенка



