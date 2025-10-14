Петковден е, вижте кои са имениците

Преп. Параскева Петка Търновска (Петковден). Св. мчци Назарий, Гервасий, Протасий и Целсий
Св. Петка е една от най-обичаните и тачени светици, закрилница на българския народ.
Още 10-годишна тя решила да се посвети на Бога и раздавала имуществото си на бедните. Тихо изгаснала в родния си град
Епиват.
След битката при Клокотница цар Иван Асен II поискал мощите на светицата да бъдат пренесени в Търново. Днес те се
намират в митрополитската църква в Яш ( Румъния).
Празнуват: Петко, Петкана, Параскева, Пенчо, Пенка