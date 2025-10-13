От утре до 16 октомври движението по пътя Зимница - Ямбол до п. в. „Зимница“ ще е двупосочно в една лента

От 8 ч. утре – 14 октомври, до 8 ч. на 16 октомври /четвъртък/ движението по участък от път I-7 Зимница – Ямбол при пътен възел „Зимница" на АМ „Тракия" ще се осъществява двупосочно в една лента. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на първокласния път при пресичането с АМ „Тракия", без да се променя движението по автомагистралата. Трафикът по път I-7 ще преминава двупосочно в една лента с изчакване и ще се регулира със светофарна уредба, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.