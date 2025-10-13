ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Преподавател по бойни изкуства се напи и налетя с ...

От 15 до 17 октомври спират движението към София в активната лента в 200 м участък от АМ „Хемус“

АМ „Хемус" СНИМКА: АПИ

От 9 ч. на 15 октомври /сряда/ до 9 ч. на 17 октомври /петък/ се ограничава движението в посока София в активната лента в 200-метров участък при 38-ми км на АМ „Хемус", а превозните средства ще преминават в изпреварващата. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на виадукта, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

