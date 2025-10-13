ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От утре до 16 октомври движението при 22-и и 27-ми км на „Хемус“ ще е в активните и аварийните ленти

Магистрала "Хемус"

От 9 ч. утре – 14 октомври, до 9 ч. на 16 октомври /четвъртък/ движението при 22-и км и при 27-ми км на АМ „Хемус" в двете посоки ще се осъществява в активните и аварийните ленти, като ще е ограничено преминаването в изпреварващите. Промяната в организацията на движение е за асфалтови работи при изграждането на „прозорец" в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго, във връзка с предстоящи ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка, съобщиха от АПИ. 

Агенция „Пътна инфраструктура" се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

