Паниран патладжан ветрило

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Виолета Василева предлага интересна рецепта с патладжани.

ПРОДУКТИ

3 средно големи сини патладжана (по-тумбести и по-дребни), 3 яйца, брашно, галета, сол, черен пипер, олио

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме патладжаните заедно с дръжките, без да ги премахваме. Подсушаваме ги, надупчваме ги с нож леко на няколко места. В тавичка ги подреждаме, леко ги омасляваме с олио. Печем във фурна или веър фрайер около 20 минути.

Обелваме кората внимателно до дръжката. Върху дъска пресоваме всеки патладжан с вилица, подсушаваме с домакинска хартия и овкусяваме и от двете страни със сол и черен пипер.

Слагаме в три отделни чинии разбитите яйца, брашно и галета за овалване на патладжаните. Последователно овалваме всеки и от двете страни първо в брашно, после в яйцата и накрая в галетата. Може да ги опържем и в сгорещено олио до златист загар или да ги опечем във фурната или еър фрайър, като ги поливаме леко с мазнина, за около 20 минути.

Поднасяме с чеснов сос, кисело мляко или зелена салата.