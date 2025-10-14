Честит рожден ден на Юри Димитров!

Чудесна екскурзия до Норвегия и голям късмет да се наслади на северното сияние имаше дизайнерът ни Юри Димитров малко преди рождения си ден. А съвсем скоро, освен че ще разкаже на читателите на “24 часа” за пътуването си, ще ги пренесе там - с невероятни снимки и перфектен графичен дизайн на страниците.

Работата му е пример за отдаденост, внимание към всеки детайл и голямо въображение. А за екипа е удоволствие да работи с него - майстор разказвач на истории за красиви места и винаги с перфектна идея за вестникарската графика.

Още много незабравими пътешествия, Юри! Наздраве!