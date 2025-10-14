ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цветанка Андреева за вота в Пазарджик: Първото мяс...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21495574 www.24chasa.bg

Георги Рачев: Валежи в цяла България от петък до неделя, хубаво време на Димитровден

1352
Проф. Георги Рачев

Вали в Царево - сериозни количества от над 20 л. на кв. м от полунощ. Вали само там. Днес ще нахлуе малко по-хладен въздух. В средата на есента сме и не трябва да очакваме чудеса. Това каза климатологът проф. Георги Рачев по Би Ти Ви. Той заяви, че се очакват хубави температури покрай Димитровден. 

По думите му в София днес малко ще се понижат температурите заради студен фронт от север. Въпреки че седмицата ще е хладна, тя ще е по-топла от миналата. От петък до неделя се очакват превалявания в цяла България, но сравнително ограничени по площ и количество.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Проф. Георги Рачев
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници