Вижте къде в София няма да има вода на 15 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 15 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен

водопровод по ул. „Проф. Асен Киселинчев", м. Детски град се налага спиране на водоподаването от 13:00 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района

на:

м. Детски град.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Проф. Асен Киселинчев" на кръстовището с ул. „Чардаците".

На 15 октомври (сряда) 2025 г. във връзка с монтаж на водомерен възел на бл. 14, ж.к. „Сердика" се налага спиране на водоподаването от 10:30 до 19:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в:

бл. 14 /висока зона/.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: пред бл. 14.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.