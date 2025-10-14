ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Ударите на Русия отново са насочени срещ...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/spravochnik/article/21497667 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя Симитли - Разлог

852

Временно движението при км 1 на път ІI – 19 Симитли - Разлог се ограничава в двете посоки поради катастрофа, съобщават от агенция "Пътна инфраструктура".

Автомобилите изчакват на място.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници