До 18 октомври движението по път I-7 Зимница - Ямбол ще е двупосочно в една лента

1084

До 8 ч. на 18 октомври /събота/ движението по участък от път I-7 Зимница – Ямбол при пътен възел „Зимница" на АМ „Тракия" ще се осъществява двупосочно в една лента. Промяната в организацията е за ремонт на настилката на първокласния път при пресичането с АМ „Тракия", без да се променя движението по автомагистралата. Трафикът по път I-7 ще преминава двупосочно в една лента с изчакване и ще се регулира със светофарна уредба, съобщават от АПИ.

Ремонтните дейности в близо 200-метровата отсечка на път I-7 стартираха на 25 септември т.г.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

