Пикантно свинско мезе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

“Времето стана студено и вече предразполага на трапезата да има по-калорична храна. Днешното ми предложение е за пикантни и носещи много винце свински вкуснотии”, ни пише Димитър Димитров.

ПРОДУКТИ

Количеството е по ваше желание:

свински език, свинско сърце, свински уши

За овкусяване по време на варене:

дафинов лист, сол на вкус, малко олио, малко ракия

За овкусяване в готов вид:

олио, сладък червен пипер, лют червен пипер, чесън, копър

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме добре продуктите и ги слагаме да се варят в тенджера под налягане, но без да я затваряме. Отстраняваме пяната, която се образува в началото. След това добавяме солта, олиото, ракията, дафиновия лист и едва тогава затваряме капака.

Оставяме да ври в продължение на 50 минути, след като вече е зашумял вентилът. Изваждаме свинското, изчакваме го да се поохлади и го нарязваме на парчета с желана големина.

Сгорещяваме олиото в метална купичка и го отстраняваме от котлона. В него слагаме двата вида пипер и нарязания чесън. Разбъркваме добре и оставяме сместа за 1 минута, за да може чесънът да си пусне аромата.

Заливаме свинското и го поръсваме с нарязан копър. Разбъркваме добре, затопляме го малко, ако е необходимо, и го сервираме с чаша или две вино.