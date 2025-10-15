Пикантно свинско мезе

Вашата любима рецепта може да спечели 20 лева. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
КОЙ ГОТВИ
“Времето стана студено и вече предразполага на трапезата да има по-калорична храна. Днешното ми предложение е за пикантни и носещи много винце свински вкуснотии”, ни пише Димитър Димитров.
ПРОДУКТИ
Количеството е по ваше желание:
свински език, свинско сърце, свински уши
За овкусяване по време на варене:
дафинов лист, сол на вкус, малко олио, малко ракия
За овкусяване в готов вид:
олио, сладък червен пипер, лют червен пипер, чесън, копър
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Измиваме добре продуктите и ги слагаме да се варят в тенджера под налягане, но без да я затваряме. Отстраняваме пяната, която се образува в началото. След това добавяме солта, олиото, ракията, дафиновия лист и едва тогава затваряме капака.
Оставяме да ври в продължение на 50 минути, след като вече е зашумял вентилът. Изваждаме свинското, изчакваме го да се поохлади и го нарязваме на парчета с желана големина.
Сгорещяваме олиото в метална купичка и го отстраняваме от котлона. В него слагаме двата вида пипер и нарязания чесън. Разбъркваме добре и оставяме сместа за 1 минута, за да може чесънът да си пусне аромата.
Заливаме свинското и го поръсваме с нарязан копър. Разбъркваме добре, затопляме го малко, ако е необходимо, и го сервираме с чаша или две вино.