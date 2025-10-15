На 15 октомври рожден ден имат

Димитър Ганев, политолог
Мариус Куркински, актьор и режисьор
Белчо Горанов, генерален секретар на БОК
Иво Ангелов, световен и европейски шампион по класическа борба
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Димитър Ганев, политолог
Мариус Куркински, актьор и режисьор
Белчо Горанов, генерален секретар на БОК
Иво Ангелов, световен и европейски шампион по класическа борба
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!