Мъж от Пенсилвания се призна за виновен в опит за ...

Времето София 

Облачно време ни очаква на 15 октомври, може да има превалявания

1524
Облачно време Снимка: Pixabay

Днес над по-голямата част от страната облачността ще остане значителна и на отделни места в Източна България и планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 7°, максималните - между 14° и 19°, в София – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°, предаде НИМХ, цитиран от БТА.

