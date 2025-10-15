Тол камери започват да следят за претоварени тежкотоварни автомобили

От днес Националното тол управление започва прилагането на нова функция за претегляне в движение на пътни превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона, съобщават от АПИ.

Десетте точки са разположени на основните пътни артерии, а през следващите месеци системата ще бъде разширена до общо 100 точки за измерване на теглото в цялата страна.

При установено претоварване системата автоматично генерира доказателствен запис за нарушението, който включва данни за теглото, натоварването по оси, снимков материал и информация за дата, час и място на преминаването. След генериране на доказателствения запис собственикът или вписаният ползвател на пътното превозно средство се уведомява чрез националния доставчик на услуга, когато има сключен договор с такъв. Още с уведомяването нарушителят има възможност да плати компенсаторна такса в размер на 1200 лева, с което се освобождава от административнонаказателна отговорност. Ако таксата не бъде платена, се издава електронен фиш за нарушението.