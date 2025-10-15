Добри са условията за туризъм в планините, във високите части е студено

Добри са условията за туризъм по планините, но във високата им част е студено, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите варират между минус 4 и 5 градуса, в следобедните часове се очаква леко заоблачаване. Във високата част духа слаб вятър и все още има значителна снежна покривка. От ПСС препоръчват на туристите да съобразяват облеклото си с обстановката, която на места е близка до зимната.

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.