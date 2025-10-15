Вижте къде в София няма да има вода на 16 октомври

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 16 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с подмяна на спирателен кран по ул. „Св.Св.Кирил и Методий", гр. Банкя се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 20:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

ул. „Есперанто", ул. „Восток"

ул. „Христо Смирненски" от ул. „Царибрдска" до ул „.Св. Св. Кирил и Методий", ул. „Пролет", ул. „Петко Д. Петков", ул. „Свилен Миланов", ул. „Станислав Стратиев", ул. „Окол", ул. „Методи Иванов", ул. „Родолюбие", ул. „Требего", ул „Стръмна", ул. „Брацигово", ул. „Липа", ул. „Жан Дьо Лафонтен", ул. „Стара планина", ул. „Максим Горки", ул. „Кресна", ул. „Синеморец", ул. „Божур"

ул. „Варна" от ул. „Свилен Миланов" до ул. „Несебър"

ул. „Поморие", ул. „Вършец", ул. „Добри Войников"

ул. „Хисаря" от ул. „Варна" до ул. „Пейо Яворов" и ул. „Москва" от ул. „Хисаря" до ул. „Поморие".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Стара планина" кръстовището с ул. „Варна".

На 16 октомври (четвъртък) 2025 г. във връзка с пресвързване на уличен

водопровод по бул. „Цар Борис III", ж.к. „Лагера" се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 18:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

бул. „Цар Борис III" от ул. „Каварна" до ул. „Съвета на Европа".

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Цар Борис III" на кръстовището с ул. „Съвета на Европа".

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.