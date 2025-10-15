На 16 октомври за 3 часа движението в тунел „Топли дол“ към София ще е в една лента

Утре - 16 октомври, от 13 ч. до 16 ч. движението в тръбата за София на тунел „Топли дол" на АМ „Хемус" ще е в една лента поради ремонт на осветлението. Ограничено ще е преминаването в активната лента, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата, съобщиха от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да пътуват внимателно, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.