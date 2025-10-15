ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От името на президента Йотова удостои проф. Ма Сип...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/21508406 www.24chasa.bg

В четвъртък и петък през нощта ще се почиства тунел „Кочериново“ на АМ „Струма“

712
Тунел „Кочериново“ СНИМКА: Google Street View

В четвъртък и петък през нощта ще се почиства тунел „Кочериново" на АМ „Струма" на територията на област Кюстендил. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата, в която не се работи, съобщиха от АПИ. 

От 19 ч. утре - 16 октомври, до 7 ч. на 17 октомври за измиване на стените в съоръжението ще се ограничи движението в тръбата за Благоевград. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.

От 19 ч. на 17 октомври /петък/ до 7 ч. на 18 октомври ще се почиства тръбата за София, а трафикът ще се осъществява двупосочно в тръбата за Благоевград.

Необходимо е шофьорите да се движат внимателно и да спазват стриктно пътната сигнализация. Планираните дейности ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб, а целта им е повишаване безопасността на движение.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Тунел „Кочериново“ СНИМКА: Google Street View

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници