Облачно ще е на 16 октомври, на места ще вали

Днес над страната ще има разкъсана, над повечето райони – значителна облачност. Слаб дъжд ще превалява на отделни места в югоизточните и планинските части от страната. През нощта ще бъде почти тихо и сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Ще духа слаб, в Източна България - до умерен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 4°, максималните - между 14° и 19°, за София – около 15°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. Почти без валеж. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра надморска височина - от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА.